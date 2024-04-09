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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

علاء مرسي: نجل بيومي فؤاد طردوه من معهد الفنون.. واتهموه بالإلحاد بعد أزمته مع سلام

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

تصدّرت أخبار الفن المصري عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا بسبب تطورات مثيرة في أزمة بيومي فؤاد مع الفنان محمد سلام، والتي كشف عنها الفنان علاء مرسي بشكل مفاجئ. وفي هذا التقرير، سنسلّط الضوء على هذه الأحداث بطريقة مفصّلة وشاملة.
 

بيومي فؤاد محمد سلام علاء مرسي المعهد الفنون الساحة الفنية

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