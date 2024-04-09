علاء مرسي: نجل بيومي فؤاد طردوه من معهد الفنون.. واتهموه بالإلحاد بعد أزمته مع سلام

تصدّرت أخبار الفن المصري عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا بسبب تطورات مثيرة في أزمة بيومي فؤاد مع الفنان محمد سلام، والتي كشف عنها الفنان علاء مرسي بشكل مفاجئ. وفي هذا التقرير، سنسلّط الضوء على هذه الأحداث بطريقة مفصّلة وشاملة.

