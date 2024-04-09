منة فضالي تهنئ جمهورها بعيد الفطر بهذه الطريقة

هنأت الفنانة منة فضالي، جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتبت عبر أكس: “‏كل سنه وانتم طيبين عيد سعيد عليكم جميعا بمناسبه عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات”.

وعلى صعيد أخر ، قالت منة فضالي فى تصريحات صحفية: "سعيدة إني اشتغلت مع محمد عادل إمام كان في بينا كيميا والناس حبيتنا أوي، وحسيت إني أعرفه من سنين وإننا اشتغلنا مع بعض قبل كده".

وأوضحت منة فضالى : "حنان شخصية جميلة وحقيقية وطيبة حاولت أنها تكون طبيعية، على الورق مش بيكون باين التفاصيل دي لازم نحط لمسات من عندنا، وأنا خليت للشخصة لزمة أنها بتتكلم بسرعة أوي".

وعن ردود الفعل اتجاه دورها فى كوبرا قالت منة فضالى " مكنتش متوقعة التريند بس كنت مبسوطة أن أول يوم اطلع تريند والناس تتكلم عني اتفاجئت وعيطت وحسيت بالمسئولية، ومبسوطة أن جمهور محمد إمام حبوا الشغل اللي عملناه لأن كل ما تشتغلي مع نجم الناس بتحبه بتاخدي من نجاحه".

وأما عن دورها فى مسلسل محارب قالت منة فضالى : "مشكلة مسلسل "محارب" إن من بداية المسلسل ماخدتش ورق للشخصية، حكولي الدور في التليفون سألوني إن كان عندي مانع أظهر في دور قعيدة وأن الدور حلو، وبعدها اكتشفت أن كان في ممثلة تانية هتقدمه واعتذرت، وأحمد زاهر كلمني وطلب مني أني أقدم الدور".