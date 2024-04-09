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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ماسك يتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان في 2025

صدى البلد

توقع الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla الأمريكية للسيارات الكهربائية، أن يصل تطوير الذكاء الاصطناعي إلى الحد الذي يصبح فيه أذكى من أذكى إنسان بحلول العام المقبل أو 2026.

وقال ماسك، في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة النرويجي نيكولاي تانجن على تطبيق X، إن الذكاء الاصطناعي مقيد بتوفر الكهرباء، وإنه من المتوقع تجربة الإصدار التالي من Grok، برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لشركته الناشئة xAI لأنظمة الذكاء الصناعي، بحلول مايو.

وقال ماسك عندما سئل عن الجدول الزمني لتطوير "الذكاء الاصطناعي العام": "إذا عرَفت AGI، أي الذكاء الاصطناعي العام على أنه أكثر ذكاء من أذكى إنسان، فأعتقد أن من المحتمل أن يكون ذلك في العام المقبل، في غضون عامين".

وأوضح ماسك الذي شارك أيضاً في تأسيس شركة OpenAI لأبحاث الذكاء الاصطناعي أن الافتقار إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة يعيق تجربة نموذج الإصدار الثاني من Grok.

وأسس ماسك شركة xAI العام الماضي لمنافسة OpenAI، التي رفع دعوى قضائية ضدها متهماً إياها بالتخلي عن مهمتها الأصلية المتمثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس من أجل الربح، وتنفي OpenAI هذه المزاعم.

وأضاف أنه على الرغم من أن النقص في الرقائق كان عائقاً كبيراً أمام تطوير الذكاء الاصطناعي حتى الآن، فإن إمدادات الكهرباء ستكون حاسمة في العام أو العامين المقبلين.

وعن السيارات الكهربائية، أكد ماسك أن شركات صناعة السيارات الصينية هي "الأكثر قدرة على المنافسة في العالم" وتشكل "أصعب التحديات التنافسية" لشركة تسلا.

وسبق أن حذر ماسك من أن المنافسين الصينيين سيدمرون المنافسين العالميين إذا لم توضع حواجز تجارية.

وصندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تصل أصوله إلى 1.5 تريليون دولار أحد أكبر المساهمين في Tesla.

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