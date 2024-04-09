عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذكاء الاصطناعي سيزيد الطلب على النحاس بمليون طن في 2030

صدى البلد

رأت شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية إن الطلب على النحاس المرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قد يزيد ما يصل إلى مليون طن بحلول عام 2030 ويُفاقم عجز المعروض قرب نهاية العقد.

ومن المتوقع أن يؤدي التحول في الطاقة الذي يشمل السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة إلى زيادة استهلاك النحاس في السنوات المقبلة مع تحرك العالم نحو القضاء على انبعاثات الكربون.

 

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة شنغهاي إلى أعلى مستوى على الإطلاق، لتلحق بالمكاسب التي شهدتها الأسعار في بورصة لندن للمعادن الأسبوع الماضي وسط آمال خفض أسعار الفائدة من قِبل الفدرالي الأميركي.

 

وصعدت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايوفي بورصة شنغهاي يوم الاثنين بنسبة 2.1 % ليصل إلى مستوى قياسي عند 75.17 ألف يوان (10.39 ألف دولار) للطن.

وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في ترافيجورا ومقرها سويسرا، في قمة فايننشال تايمز العالمية للسلع الأولية في لوزان "إذا نظرت إلى الطلب القادم من مراكز البيانات والمرتبط بالذكاء الاصطناعي، فستجد أن هذا النمو قد انتعش بشدة فجأة".

 

وأشار رحيم إلى أن المليون طن "تضاف إلى فجوة العجز التي لدينا والتي تتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن بحلول عام 2030 على أي حال... هذا شيء لم يأخذه أحد في الاعتبار بالفعل في كثير من أرصدة العرض والطلب".

 

ولم يكشف رحيم عن حجم الطلب العالمي المتوقع في عام 2030

 

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النحاس نحو 26 مليون طن هذا العام، في حين أظهر مسح أجرته رويترز ونشر في يناير أن التوقعات تشير إلى ارتفاع العجز في سوق النحاس إلى أكثر من 100 ألف طن في عام 2025 مقابل عجز يبلغ 35 ألف طن هذا العام.

 

والصين هي أكبر منتج ومستهلك للنحاس في العالم. كما أنها تهيمن على الإمدادات العالمية لكثير من المعادن الصناعية الأخرى اللازمة لتحول الطاقة وهذا مصدر قلق لزعماء الغرب الذين يتعين عليهم الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر.

 

وقالت بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "أخشى أن يؤدي تصاعد التوتر الجيوسياسي إلى إبطاء التحول الأخضر".

 

وأضافت "تسيطر الصين على حصة كبيرة من إنتاج المواد الخام الحيوية بينما يسيطر الغرب وحلفاؤه على حصة صغيرة نسبيا في بعض من تلك المواد الخام الحيوية".

 

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الصين تهيمن أيضاً على إنتاج عناصر "التربة النادرة" والغرافيت اللازم لبطاريات السيارات الكهربائية.

اسعار النحاس الاصطناعي الذكاء الاصطناعي السنوات المقبلة الطلب العالمي النحاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

انخفاض في سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

ترشيحاتنا

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

تنبيه من الأوقاف بشأن ساحات العيد وإعلان أسماء الخطباء في المساجد الكبرى

خلال الكسوف الكُلي للشمس.. حفل زفاف جماعي أمريكي تحت ظلام النهار|شاهد

أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري.. اعرف سعرها

رسميا.. موعد صلاة العيد في جميع المحافظات

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك على الاتيكيت واتعلم آداب زيارات المريض في المستشفي أيام العيد

بفستان أنيق.. هند صبري تشعل السوشيال ميديا

خلي بالك من نفسك .. كيف تتجنب التعب في العيد

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام خل البلسمي

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ