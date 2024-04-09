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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العالم الحالي يتغير.. وزير الخارجية الصيني: بكين وموسكو ستقفان ضد العالم الأحادي

وزيرا خارجية الصين
وزيرا خارجية الصين وروسيا

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الثلاثاء، أن بكين وموسكو ستقفان ضد العالم الاحادي وتعارضان بناء الجدران والحواجز.

وقال وزير الخارجية الصيني إن "بكين وموسكو تؤمنان أن العالم الحالي يتغير وبلدان "الجنوب العالمي" تكتسب زخما".

وقال كبير الدبلوماسيين الصينيين إنه ناقش الصراعات في غزة وأوكرانيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم، الثلاثاء، حيث التقى الاثنان في بكين.

وقال وانج في مؤتمر صحفي: "كان لدي أنا ووزير الخارجية لافروف نقاش متعمق حول العديد من القضايا الساخنة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الصراعات مع أوكرانيا وبين فلسطين وإسرائيل".

وأضاف: "أود أن أؤكد أنه كقوة كبرى مسئولة، تقرر الصين دائما مواقفها بشكل مستقل استنادا إلى الحقوق والأخطاء الفردية لكل موقف".

وتابع: "في الوقت نفسه، كقوة للسلام والاستقرار، ستلتزم الصين بلعب دور بناء على الساحة الدولية، ولن تضيف النفط إلى النيران أبدا".

وصعدت روسيا والصين في السنوات الأخيرة التعاون الاقتصادي والاتصالات الدبلوماسية، ولم تتقارب شراكتهما الاستراتيجية إلا منذ حرب أوكرانيا.

ووصل لافروف إلى الصين في زيارة رسمية لمدة يومين يوم الاثنين.

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