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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

صدى البلد

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 9-4-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 153.16 جنيه للشراء و154.23 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 149.05 جنيه للشراء و154.20 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 153.72 جنيه للشراء، و154.39 جنيه للبيع.

 


وجاء سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
153.72 جنيه للشراء.

154.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
153.16 جنيه للشراء.

154.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
154.09 جنيه للشراء.

154.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
149.05 جنيه للشراء.

154.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
148.55 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
154.19 جنيه للشراء.

154.65 جنيه للبيع.

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