الناتج المحلي الإجمالي لعمان ينمو بنسبة 1.3 % بنهاية 2023

سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا بنسبة 1.3 بالمائة بنهاية عام 2023، وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، من 37.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022 إلى 38.2 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023.

وقالت وزارة الاقتصاد، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية، إن حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، بلغ 41.8 مليار ريال عماني خلال العام الماضي منخفضا بنسبة 2.8 بالمائة مقارنة مع عام 2022.

وجاء النمو المحقق خلال العام الماضي بدعم رئيسي من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية حيث صعدت مساهمتها في الناتج المحلي من 26.6 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 27.3 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي بنسبة نمو 2.4 بالمائة.

وسجل نمو الأنشطة النفطية زيادة بحوالي 0.4 بالمائة لترتفع مساهمتها من 12.3 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 12.4 مليار ريال عماني في عام 2023 .