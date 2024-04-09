الصحف الإماراتية اليوم| تباين حول مصير مفاوضات هدنة غزة وعودة متوقعة للقاهرة.. وزير خارجية فرنسا يقترح فرض عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة.. الأسطول الأوروبي: نجحنا في تحجيم هجمات الحوثيين

رئيس الدولة وسلطان عمان وملك البحرين يتبادلون التهانئ بعيد الفطر

«الطاقة الذرية» تؤكد سلامة «زابوريجيا» نووياً بعد اتهامات بقصفها

روسيا تعلن تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن وإسقاط 4 طائرات مسيرة

الفيضانات في جنوب روسيا تعرض الآلاف للخطر

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة “الخليج” إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تبادل، خلال اتصالين هاتفيين؛ التهانئ بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع أخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب القادة عن أطيب الأمنيات للجميع بموفور الصحة والسعادة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الأمن والسلام والازدهار الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وذكرت صحيفة “الاتحاد” أن ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشئون التعاون الدولي، عقدت أمس، الاثنين، في جمهورية قبرص الصديقة، محادثات مع مسئولين في قبرص حول جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الملحة والكافية للشعب الفلسطيني في غزة، في ضوء توقّف عمل الممر البحري بين قبرص والقطاع بسبب الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرّض العمل الإغاثي للخطر.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة “البيان” بأن السودان شهد خلال الساعات الماضية، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الاشتباكات دارت في منطقة الفاو، شرق السودان، وعدد من مناطق دارفور وولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، قتل وأصيب خلالها أكثر من 200 من أفراد الجيش السوداني، بعد أن نصبت لهم قوات الدعم السريع كميناً.

كما قتل العشرات من قوات الدعم السريع في اشتباكات مع الجيش في أجزاء متفرقة من قرى ولاية الجزيرة ومنطقة مصنع سكر سنار بولاية سنار.

وأشارت صحيفة “الخليج” إلى تأكيد مصادر متطابقة أن أطراف المفاوضات بشأن الهدنة في غزة ستعود مساء اليوم، الثلاثاء، إلى القاهرة، رغم وجود تباين في المواقف حول نتائج الجولة الأخيرة، بينما يعقد مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعاً مهماً مساء، وقال الإعلام الإسرائيلي إن تل أبيب مضطرة إلى إبداء مرونة كبيرة خلال المفاوضات بشأن عودة النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى شمال غزة.

ونفت حركة «حماس» وجود تقدم، وقالت واشنطن إن قرار وقف إطلاق النار بيد الحركة الفلسطينية حالياً، في وقت أحال فيه مجلس الأمن طلب فلسطين لتصبح عضواً كاملاً بالأمم المتحدة إلى لجنة العضوية.

وقالت مصادر في القاهرة، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة تسعى لإلزام إسرائيل وحركة «حماس» بالتوصل إلى هدنة خلال بضعة أيام.

وأكدت المصادر ذاتها أن واشنطن طلبت من القاهرة والدوحة الضغط على «حماس»، بينما تضغط واشنطن على تل أبيب للتوصل لاتفاق لتبادل المحتجزين وهدنة مدتها ستة أسابيع.

ولفتت صحيفة “الاتحاد” إلى أنه بعد نحو شهرين تقريباً على إطلاق مهمة «أسبيدس» في البحر الأحمر، أكد الأسطول الأوروبي أن كل اعتداءات الحوثيين أخفقت في مناطق تحركه.

وأوضح الأسطول الأوروبي، في بيان أمس، أنه وفر الحماية لـ60 سفينة تجارية في البحر الأحمر منذ 19 فبراير الماضي، كذلك كشف الأسطول الأوروبي أنه دمر 9 مسيّرات و3 صواريخ باليستية حوثية منذ بداية مهمة «أسبيدس»، مشيراً إلى وجود 4 فرقاطات و800 بحار من 19 دولة أوروبية ضمن المهمة.

بدوره، قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مهمة الاتحاد في البحر الأحمر، صدت 11 هجوما للحوثيين منذ انطلاقها منتصف فبراير الماضي عقب هجمات على سفن تجارية.

وقال بوريل في مؤتمر صحافي إن مهمة «أسبيدس»، أي الدرع باللغة اليونانية القديمة، «رافقت 68 سفينة تجارية وصدت 11 هجوما» للحوثيين.

وأضاف أن اعتداءات الحوثيين تؤثر سلباً على مصالح أوروبا التجارية والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن كلفة الحاويات من الصين إلى أوروبا تضاعفت بسبب اعتداءات الحوثيين، مشيراً إلى أن كلفة تأمين السفن التجارية ارتفعت بـ60% بسبب اعتداءات الحوثيين.

دوليا، أشارت صحيفة “الاتحاد” إلى تأكيد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم، الثلاثاء، أنه تجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال سيجورنيه لإذاعة آر. إف. آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية: «يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش».

وأضاف: «فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية».

وأوضحت صحيفة “الخليج” إعلان وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، تكبيد الجيش الأوكراني خسائر بشرية فادحة بلغت 940 جندياً خلال يوم، كما أعلنت تدمير 15 مسيّرة أوكرانية فوق منطقتين حدوديتين، وقتلت امرأة جراء شظايا مسيرة في بيلغورود، واتهمت موسكو أوكرانيا بمحاولة جديدة لاستهداف محطة زابوريجيا للطاقة النووية بمسيرة، لكن كييف نفت مهاجمة المحطة واتهمت روسيا، وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع صعب للغاية في خاركيف، ودعا حلفاء بلاده إلى التحلي بالإرادة السياسية لتزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه من مال وسلاح.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، بأن قواتها حسَّنت مواقعها على عدة محاور للقتال بمنطقة العملية الخاصة في جنوب وشرق أوكرانيا، فيما وصلت خسائر الجيش الأوكراني إلى نحو 940 جندياً خلال 24 ساعة.

في سياق المتصل، قالت صحيفة “البيان” إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم، الثلاثاء، تدمير صاروخ مضاد للسفن من طراز نبتون أطلقته أوكرانيا فوق البحر الأسود وإسقاط أربع طائرات مسيرة فوق منطقتي بيلجورود وفورونيج.

وقالت الوزارة عبر “تيليجرام”: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي أربع وحدات مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلجورود (طائرتان) وفورونيج (طائرتان)، كما تم تدمير صاروخ (نبتون) أوكراني فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم".

وأفادت صحيفة “الاتحاد” بأن وكالة أنباء روسية رسمية، ذكرت اليوم، الثلاثاء، أن الفيضانات تهدد منطقة كورجان بجنوب روسيا، ما يعرض حياة أكثر من 19 ألف شخص للخطر، وذلك بعد أيام من فيضانات غير مسبوقة شردت آلاف الأشخاص وأغرقت مدينة في منطقة أورال.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، نقلاً عن السلطات المحلية لوزارة الطوارئ الروسية، أن ما لا يقل عن أربعة آلاف منزل قد تتأثر أيضاً.

وأضافت أن السلطات المعنية اتخذت إجراءات الطوارئ في المنطقة.

وقالت وكالتا الإعلام وتاس اليوم، الثلاثاء، نقلاً عن السلطات المحلية إن أجزاء من مدينة أورينبورج الروسية قد تغمرها الفيضانات خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في نهري أورال وسامارا بمقدار خمسة إلى 40 سنتيمتراً.