موبايل جديد مش هتعرف تفرقه عن iPhone بأقل من ربع سعره في السوق

يعتبر هاتف OnePlus Nord CE 3 5G صفقة رابحة بفضل سعره التنافسي ومواصفاته الرائعة وتصميمه المستوحى من iPhone.



تفاصيل صفقة OnePlus Nord CE 3 5G

على موقع Flipkart ، سيظل العرض صالحًا خلال الساعات القليلة القادمة ، وعلى Amazon ، سيظل صالحًا لبضعة أيام. ومع ذلك ، فإن الخصم الأكبر متاح على Flipkart حيث يبلغ سعر العرض الفعلي 17399 روبية ، ومع خصم HDFC البالغ 1500 روبية ، يمكنك الحصول عليه مقابل 15899 روبية أي ما يعادل 9000 جنيه مصري تقريبا. في هذه الأثناء ، على Amazon ، يتوفر بسعر 17999 روبية ، ومع خصم 1250 روبية ، يظل السعر الفعلي 16749 روبية.

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مواصفات وميزات OnePlus Nord CE 3 5G

تم إطلاق هاتف OnePlus Nord CE 3 5G في الهند العام الماضي ، ويأتي بإصدارين مختلفين للتخزين وذاكرة الوصول العشوائي - 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين و 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين. يزود الهاتف الذكي بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20.1: 9 ودقة 2412 × 1080 بكسل. توفر الشاشة معدل تحديث 120 هرتز للعب السلس ، ودعم ألوان 10 بت ، ونطاق ألوان P3. كما أنها تتميز أيضًا بمستشعر بصمة تحت الشاشة.

يحتوي OnePlus Nord CE 3 5G على ثلاثية كاميرا بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS ومستشعر فائق الاتساع 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل. يقدم الهاتف الذكي كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 782G ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1. علاوة على ذلك ، توجد بطارية ثنائية الخلايا بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات. فيما يتعلق بالاتصال ، يحصل المستخدم على دعم بطاقة SIM مزدوجة ، و 5G، و Wi-Fi 6 ، و Bluetooth 5.2 ، و GPS ، و NFC ، وماسح ضوئي للأشعة تحت الحمراء ، ومحرك خطي X-axis ، ومنفذ USB-C ، ومكبرات صوت ستيريو.