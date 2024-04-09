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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل جديد مش هتعرف تفرقه عن iPhone بأقل من ربع سعره في السوق

عرض لن يتكرر..موبايل
عرض لن يتكرر..موبايل جديد مش هتعرف تفرقه عن iPhone بأقل من ر

يعتبر هاتف OnePlus Nord CE 3 5G صفقة رابحة بفضل سعره التنافسي ومواصفاته الرائعة وتصميمه المستوحى من iPhone.
 

تفاصيل صفقة OnePlus Nord CE 3 5G

 

على موقع Flipkart ، سيظل العرض صالحًا خلال الساعات القليلة القادمة ، وعلى Amazon ، سيظل صالحًا لبضعة أيام. ومع ذلك ، فإن الخصم الأكبر متاح على Flipkart حيث يبلغ سعر العرض الفعلي 17399 روبية ، ومع خصم HDFC البالغ 1500 روبية ، يمكنك الحصول عليه مقابل 15899 روبية أي ما يعادل 9000 جنيه مصري تقريبا. في هذه الأثناء ، على Amazon ، يتوفر بسعر 17999 روبية ، ومع خصم 1250 روبية ، يظل السعر الفعلي 16749 روبية.

عرض لن يتكرر..موبايل جديد مش هتعرف تفرقه عن iPhone بأقل من ربع سعره في السوق

مواصفات وميزات OnePlus Nord CE 3 5G

 

تم إطلاق هاتف OnePlus Nord CE 3 5G في الهند العام الماضي ، ويأتي بإصدارين مختلفين للتخزين وذاكرة الوصول العشوائي - 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين و 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين. يزود الهاتف الذكي بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20.1: 9 ودقة 2412 × 1080 بكسل. توفر الشاشة معدل تحديث 120 هرتز للعب السلس ، ودعم ألوان 10 بت ، ونطاق ألوان P3. كما أنها تتميز أيضًا بمستشعر بصمة تحت الشاشة.

يحتوي OnePlus Nord CE 3 5G على ثلاثية كاميرا بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS ومستشعر فائق الاتساع 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل. يقدم الهاتف الذكي كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 782G ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1. علاوة على ذلك ، توجد بطارية ثنائية الخلايا بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات. فيما يتعلق بالاتصال ، يحصل المستخدم على دعم بطاقة SIM مزدوجة ، و 5G، و Wi-Fi 6 ، و Bluetooth 5.2 ، و GPS ، و NFC ، وماسح ضوئي للأشعة تحت الحمراء ، ومحرك خطي X-axis ، ومنفذ USB-C ، ومكبرات صوت ستيريو.

OnePlus OnePlus Nord CE 3 5G Nord وان بلس احدث هواتف وان بلس

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