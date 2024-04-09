منح اجتماعية بقيمة 376 ألف جنيه من الأطباء البيطريين لـ 238 مستفيدا

صرفت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام، المنح الاجتماعية لعدد 238 مستفيدا، بقيمة إجمالية بلغت 376 ألف جنيه، وذلك قبل ساعات من بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحسب بيان نشر فجر اليوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء البيطريين على "فيسبوك".

من جانبه أعلنت نقابة الأطباء البيطريين بداية إجازة عيد الفطر المبارك من اليوم الثلاثاء 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل 2024، على أن يتم استئناف العمل بمقر النقابة وتقديم الخدمات للأعضاء اعتبارا من صباح يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، وذلك فى مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.