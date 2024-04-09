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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل الاحتفال بالعيد.. أمطار وطقس سيئ يضربان القليوبية

سقوط أمطار
سقوط أمطار

شهدت محافظة القليوبية اليوم سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات لمواجهة أية مشاكل.


من جانبه وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، لمتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.


كما وجه المحافظ جميع رؤساء المدن والأحياء ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي بالتواجد ميدانيًا للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي.


فى سياق متصل أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن خطة استعداد الشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيراً الى انها تشمل تشكيل غرفة طوارئ بمدن المحافظة ،ورفع درجة الإستعداد القصوى وتنظيم الإجازات طبقاً للمقومات البشرية لكل مرفق مع عمل ورديات مناوبة 24 ساعة لتوفير العدد اللازم  لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات.


وأكد مجاهد على المسئولين  بالاستعداد الجاد ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه.


وشدد رئيس شركة مياه القليوبية علي استمرار عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع طول اجازة عيد الفطر المبارك بكافة الفروع بالمحافظة.


وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى من التليفون الارضي ورقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠من التليفون المحمول.


وناشد مجاهد ، المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة؛ حيث تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالخرطوم، مشيرة إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة.

القليوبية سقوط امطار خفيفة محافظ القليوبية العمليات الفرعية الاستعداد القصوى

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