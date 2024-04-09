حدائق القناطر تتزين لاستقبال الزائرين فى العيد.. عروض فنية وترفيهية للأطفال|صور

أنهت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من جميع الإستعدادات لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

فتح الحدائق والمتنزهات أمام الجمهور

وأعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق خاصة بحدائق ومتنزهات القناطر الخيرية ، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعداداً لعيد الفطر المبارك.



كما تم الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالمدينة والتى تبلغ مساحتها 500 فدان وفتح المتاحف والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالمدينة أمام المواطنين منذ الصباح الباكر وذلك للاستمتاع بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة.



وتضم مدينة القناطر الخيرية او ما يطلق عليها منتجع " الغلابة " عددا من المتاحف بها منها متحف الرى أيضا معهد بحوث الهيدروليكا والطمى وبها محطات بحوث البساتين والنباتات العطرية ومركز تدريب البساتين ومركز تنمية الإدارة للنهوض بمشروعات التنمية الزراعية ، كما أن بها متحف الثورة والمركز القومى لبحوث المياه وبها أيضا أقدم محلج للقطن فى الشرق الأوسط ، كما تتميز حدائق القناطر الخيرية تتميز باحتوائها على مجموعة أشجار يتعدى عمرها الـ 200 عام ومنها النخل الملوكي.

تطوير المناطق السياحية بالقناطر الخيرية

وتشهد مدينة القناطر الخيرية عددا كبيرا من أعمال التطوير للاستفادة من المناطق السياحية التى تتميز بها وإعادتها كسابق عهدها ، حيث أطلقت وزارة الموارد المائية خطة للبدء فى أعمال تطوير حدائق ومتنزهات القناطر من خلال إجراء أعمال الصيانة والنظافة لها بصفة دورية لاستعادة رونقها الجمالى ، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية، والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر ، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، كما يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.

غرف عمليات وإلغاء الاجازات خلال العيد

من جانبه قرر محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وتفعيل غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات على مدار 24 ساعة والتنسيق مع المسئولين لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أمور هامة قد تحدث، استعدادا لعيد الفطر المبارك.



وأصدر المحافظ توجيها عاما بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة ، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ، بجانب الاهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية و أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.



ووجه بضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين.

وكلف المحافظ مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية لأبناء المحافظة.



كما وجه مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية المفاجئة ، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع لمواجهة الحالات الطارئة ، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.



وفي سياق متصل، شدد الهجان على رؤساء شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة بدائرة المحافظة لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق الصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أي حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.



كما كلف المحافظ مرور القليوبية بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والانضباط في الشارع مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس والإختناقات المرورية.



ووجه المحافظ بتجهيز كافة الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور ، ومتابعة الحالة أولاً بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل .



وشدد الهجان على رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والجهات الأمنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أي متغيرات بناء تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية حيالها، مكلفاً بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نائب رئيس المدينة للقرى ورئيس الوحدة القروية وممثل من حماية الأراضي الزراعية ، وعدد 2 موظف من منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة آليات المنظومة وإتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين على أن تبدأ عملها فوراً ، وكذا التنسيق الكامل مع مديري الإدارات الزراعية لإعداد تقرير يومي بآخر مستجدات موقف المتغيرات بكل وحدة محلية ، وجدول " تناوب عمل " برئاسة نائب رئيس المدينة لرصد موقف المتغيرات والتعديات أولاً بأول .

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