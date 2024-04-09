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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ السلع والمنشآت التجارية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن، ومديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة المختصة، بتكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز، والأسعار بالأسواق، وضبط السلع منتهية الصلاحية أو غير معلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المملحة، وتشديد الرقابة عليها.

وأعلن المحافظ عن إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقي أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فورا، والاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز، ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص وحل أي مشاكل أولا بأول.

وشدد المحافظ على ضرورة المرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، وتحديد مواعيد تشغيل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك.

الأسماك المملحة اللواء جمال نور الدين اللحوم والدواجن الفطر المبارك اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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