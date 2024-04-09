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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام مفزعة.. 33360 شهيدًا بعد 186يوما للعدوان على غزة

شهداء غزة الذين قتلهم
شهداء غزة الذين قتلهم الصهاينة

ذكرت وزارة الصحة بغزة أن 153 شخصًا أصبحوا شهداء  علاوة على 60 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 33,360 شهيدا و75.993 مصابا منذ 7 أكتوبر.
واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، وتركزت عمليات القصف الإسرائيلية فجرا، على مدن غزة، ودير البلح، ورفح، ومناطق شمال غزة، فيما باشرت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء المتحلل غالبيتها من مناطق انسحاب جيش الاحتلال من مجمع الشفاء بغزة وخانيونس.

ومنذ أمس، باشرت طواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة عمليه استخراج جثث الشهداء الذين قضوا جراء "جرائمه وحشية" ارتكبها جيش الاحتلال خلال مكوثه بالمجمع الطبي وتحويله لثكنة عسكرية، و"ساحة إعدام" بحق المرضى والنازحين الكوادر الطبية، على مدار 15 يومًا، ومن مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفاع عدد ضحايا احتلال الاسرائيلي 60 مصابا

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