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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد موعد نتنياهو.. إسرائيل تتخذ الخطوة الأولى نحو عملية اجتياح رفح

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أكد مسئول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل اشترت 40 ألف خيمة استعدادًا لإجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأعلنت إسرائيل أن لديها خطة لإجلاء المدنيين قبل الهجوم.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم مناقصة لتوريد الخيام، وقال المسئول الإسرائيلي إن "الخيام "جزء من الاستعدادات لاجتياح رفح".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه تم تحديد موعد للعملية العسكرية في رفح، وقال "إن تحقيق النصر الكامل على حماس يتطلب دخول رفح والقضاء على كتائب الإرهابيين هناك".

وجاء في رسالة فيديو أصدرها رئيس الوزراء: "تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن محادثات القاهرة، ونحن نعمل باستمرار لتحقيق أهدافنا وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن لدينا وتحقيق النصر الكامل على حماس".

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، أنه لن يبقى في الحكومة دون عملية واسعة النطاق في رفح.

وبحسب بن جفير: "إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح من أجل هزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة العمل كرئيس للوزراء".

وكما تذكرون، فقد زعمت إسرائيل في كثير من الأحيان أن رفح هي المعقل الأخير لحركة حماس وتعهدت باجتياح المدينة، ولكن مصر والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، يعارض الهجوم ويقول إنه يعرض المدنيين الفلسطينيين للخطر.

وقد فر أكثر من مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان غزة، إلى رفح بعد نزوحهم من القتال في أماكن أخرى من القطاع.

إسرائيل إسرائيل اشترت 40 ألف خيمة إجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين مدينة رفح جنوب قطاع غزة اجتياح رفح

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