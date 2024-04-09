خلال العيد.. محافظ كفر الشيخ: انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة المرافق والخدمات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات للتواصل مع المواطنين.

وقال المحافظ، إنه وجه ببحث شكاوى المواطنين فوراً والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فورا مع ضرورة عمل نوبتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام لاستدعائها في حالات الحوادث والحالات الطارئة.

وأشار إلى تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114، والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي والمحمول، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.