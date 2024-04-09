أحمد حسن يعلن عن مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار جوزيه جوميز في تشكيل الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب أحمد حسن:"جوميز يعيد عبدالله السعيد وناصر ماهر لتشكيلة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري".





تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمس الأول الأحد، أمام فريق فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدراليةوتأهل إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة فريق دريمز الغاني، في نصف النهائي خلال آخر عشرة أيام من شهر أبريل الحالي،على أن تكون مباراة الذهاب في القاهرة يوم 21 أبريل، وسوف تكون مباراة الإياب في غانا يوم 28 أبريل.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاءالمؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



