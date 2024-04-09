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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الفطر

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

يهنئ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكافة القيادات الإسلامية وجموع المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر بالخير والبركات.

وقال رئيس الأساقفة : نهنئ جميع المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، مضيفًا: نصلي في هذه المناسبات المباركة لكي يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا.

واختتم رئيس الأساقفة قائلا: خالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار حنفي الجبالى رئيس مجلس النواب والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، متمنيًا أن يوفقهم الله في خدمة الوطن.

الدكتور سامي فوزي الأسقفية شيخ الأزهر السيسي سامى فوزى عيد الفطر

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