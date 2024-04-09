تحذير خطير من القائد الأمريكي بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن تحرك صيني مقلق

قال رئيس القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ إنه "قلق للغاية" بشأن عدوان الصين على القوات الفلبينية بالقرب من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت القيادة الأمريكية بالمحيطين الهندي والهادئ إن تصرفات الصين ضد الفلبين خطيرة وغير قانونية، وفق ما ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

وذكرت القيادة الأمريكية بالمحيطين الهندي والهادئ أن الصين تحاول السيطرة على مساحة أرض بالقوة.

وقال قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ اليوم، الثلاثاء، إنه “قلق للغاية” بشأن عدوان الصين على القوات الفلبينية بالقرب من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

واشتبك خفر السواحل الصيني بشكل متكرر مع سفن دورية فلبينية بالقرب من جزيرة سكند توماس شول التي تسيطر عليها الفلبين.

في الشهر الماضي، أصيب عدد من البحارة الفلبينيين عندما قامت سفينة صينية بالتعرض لسفينة فلبينية أصغر حجما، واستخدمت سفينتان أخريان لخفر السواحل الصيني الماء عالي الضغط لتحطيم الزجاج الأمامي للسفينة الفلبينية.

وردا على سؤال عما إذا كانت الشعاب المرجانية المغمورة بالمياه في جزر سبراتلي هي أخطر نقطة اشتعال في منطقة قيادته، قال الأدميرال الأمريكي جون أكويلينو : "أنا قلق للغاية بشأن ما يحدث ".

وذكر أكويلينو: "أنا قلق للغاية بشأن الاتجاه الذي تسير فيه الأمور. هذه التصرفات خطيرة وغير قانونية وتؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة”.

أجرت الولايات المتحدة واليابان والفلبين وأستراليا أول مناورات رباعية مشتركة في المياه الفلبينية في بحر الصين الجنوبي يوم الأحد، والتي قالوا إنها تهدف إلى دعم حرية الملاحة في منطقة تتنازع عليها الصين.

وقال أكويلينو إن التدريبات المشتركة أظهرت قدرة الدولتين على العمل بأمان وفعالية في المنطقة.

وأعلن الجيش الصيني الأحد أنه أجرى دوريات جوية وبحرية وأن جميع الأنشطة التي "تعطل بحر الصين الجنوبي" تحت السيطرة، في رد واضح على التدريبات البحرية التي تجريها الولايات المتحدة وحلفاؤها.