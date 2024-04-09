ليبيا.. العفو عن 1345 مسجونا من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل

شمل قرار العفو الصادر من النائب العام الليبي 1345 محكوما من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الذين انطبقت عليهم شروط وضوابط العفو، وبدأت إجراءات الإفراج عنهم.

وفي بيان لمكتب النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، فإنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (56) لسنة 2024 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة، فقد تولى أعضاء النيابة مهمة دراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وذكر البيان أن الشروط التي تنطبق وفقا للضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة؛ توافرت في ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون محكوماً.

وقررت النيابة العامة الاثنين الماضي تنفيذ إجراءات تنفيذ قرار العفو الخاص على أولئك المحكومين، ووجَّهت الضابطة القضائية بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عنهم.