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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن إرسال أسلحة وذخائر إيرانية مُصادرة إلى أوكرانيا

صدى البلد

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا أسلحة صغيرة وذخائر تم الاستيلاء عليها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.

وجاءت عملية النقل الأسبوع الماضي في الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا من نقص كبير في الذخيرة ويمنع المشرعون الجمهوريون الأمريكيون المساعدات الجديدة، لكنها لا تلبي حاجة كييف إلى عناصر أساسية مثل المدفعية وذخائر الدفاع الجوي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي: “نقلت الحكومة الأمريكية أكثر من 5000 بندقية AK-47 ورشاشات وبنادق قنص وقذائف RPG-7 وأكثر من 500000 طلقة من ذخيرة 7.62 ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية” يوم الخميس.

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