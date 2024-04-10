عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيثيات الحكم المشدد 5 سنوات على متهمين بالإتجار في الحشيش

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أودعت الدائرة 14 شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا وعضوية المستشار يحيي عادل وشريف سامي، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على متهمين أثنين في القضية رقم 5363 لسنة 2023 جنايات الزاوية الحمراء المقيدة برقم 1049 لسنة 2023 كلي شمال القاهرة والمتهمين فيها بحيازة الحشيش والإتجار فيه.

وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم انه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهمان والإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، فأن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في انه بتاريخ يوليو 2023 وحال قيام معاون مباحث الزاوية الحمراء بالمرور الأمني أبصر المتهمان يستقلان دراجة نارية دون لوحات معدنية فاستوقفهم.

وتابعت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات الحكم بقضية الإتجار في المخدرات، أنه بسؤال المتهم الأول قائد الدراجة النارية قرر عدم حمله ثمة أوراق لتلك الدراجة فضبطهم وبتفتيش الأول عثر بحوزته على 21 قطعة لجوهر الحشيش وبتفتيش الثاني الذي كان يجلس خلفه عثر بالحقيبة الخاصة به على 30 كيس تحوي مادة مخدرة وكذا ميزان حساس وهاتف جوال فضبطهم والمضبوطات.

كما تضمن حيثيات المحكمة، أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمان ذلك مما شهد به معاون مباحث الزاوية الحمراء وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير إدارة المساعدات الفنية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه.

القاهرة السجن المشدد 5 سنوات السجن المشدد الزاوية الحمراء الدراجة النارية المعمل الكيماوي جنايات الزاوية الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

الجارديان: إسرائيل ستسمح بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

بشرى سارة من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

موضوعات متعلقة

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لـ قائدي المركبات خلال أيام العيد

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لـ قائدي المركبات.. تفاصيل

لغز "الدرون والدوائر الكهربائية".. حيثيات الحكم بالمؤبد في خلية وحدة التطوير

جنايات الإرهاب تكشف أسباب الحكم على المتهمين في «خلية وحدة التطوير»

خنـ ــقها بالإيشارب.. اعترافات صادمة لشاب أنهى حياة شقيقته بالوراق|تفاصيل

قرار عاجل في إعادة محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء

قرار عاجل في محاكمة معتز مطر وزوبع ومحمد ناصر

مقتـ.ل مسنة بالزيتون على يد حفيد شقيقتها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التنمية المستدامة وقوة الاقتصاد القومي على مستوى 30 دولة.. ملامح الموازنة العامة الجديدة

لمحبي الكعك والحلويات| 4 نصائح للحفاظ على الوزن في عيد الفطر.. تعرف عليها

الجارديان: إسرائيل ستسمح بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة

جالانت: سنهاجم أي مكان في الشرق الأوسط.. وخامنئي يكرر تهديداته: سنعاقب إسرائيل

مشيدا بالأداء.. أبو العينين: قناة صدى البلد حاضرة باستمرار وقدمت محتوى رائعا خلال شهر رمضان..فيديو

هل يجوز للمسافر قصر الصلاة أوجمعها قبل مغادرة المنزل.. اعرف الموقف الشرعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ليلى علوي تصدم متابعيها برشاقتها| شاهد

كاجوال لافت.. آيتن عامر تستعرض جمالها | شاهد

رفقة البغبغان.. كارمن سليمان تثير الجدل بصورها| شاهد

كوبرا الحلقة الأخيرة.. هل تشارك مي عز الدين في الجزء الثاني؟

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ