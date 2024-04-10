حيثيات الحكم المشدد 5 سنوات على متهمين بالإتجار في الحشيش

أودعت الدائرة 14 شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا وعضوية المستشار يحيي عادل وشريف سامي، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على متهمين أثنين في القضية رقم 5363 لسنة 2023 جنايات الزاوية الحمراء المقيدة برقم 1049 لسنة 2023 كلي شمال القاهرة والمتهمين فيها بحيازة الحشيش والإتجار فيه.

وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم انه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهمان والإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، فأن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في انه بتاريخ يوليو 2023 وحال قيام معاون مباحث الزاوية الحمراء بالمرور الأمني أبصر المتهمان يستقلان دراجة نارية دون لوحات معدنية فاستوقفهم.

وتابعت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات الحكم بقضية الإتجار في المخدرات، أنه بسؤال المتهم الأول قائد الدراجة النارية قرر عدم حمله ثمة أوراق لتلك الدراجة فضبطهم وبتفتيش الأول عثر بحوزته على 21 قطعة لجوهر الحشيش وبتفتيش الثاني الذي كان يجلس خلفه عثر بالحقيبة الخاصة به على 30 كيس تحوي مادة مخدرة وكذا ميزان حساس وهاتف جوال فضبطهم والمضبوطات.

كما تضمن حيثيات المحكمة، أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمان ذلك مما شهد به معاون مباحث الزاوية الحمراء وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير إدارة المساعدات الفنية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه.