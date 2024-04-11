المستشارة هايدي الفضالي لـ«صدى البلد»: هذا رأيي في حبس فتيات تيك توك.. فيديو

قالت المستشارة هايدي الفضالي، عن حبس فتيات التيك توك، إنها ضد حبسهم وإن ذلك رأيها الشخصي.

المستشارة هايدي الفضالي لـ صدى البلد: ضد حبس فتيات التيك توك

وتابعت المستشارة هايدي الفضالي، خلال حوار مع موقع “صدى البلد”: “مجرد إن الموضوع مفيهوش استغلال بدلائل مادية ولا ابتزاز ولا أعمال منافية، فأنا في الحالة دي مش مع الحبس وده لأن كل البنات دلوقتي على التواصل الإجتماعي بيعملوا فيديوهات وتيك توك”.

وأضافت: “الموضوع محتاج شوية وعي للولاد دول لأن حياتهم فاضية جدا، ولازم مواجهة للعصابات والنصابين، لكن البنات اللي بتعمل تيك توك عادي مينفعش نحبسهم”.

وأجرى موقع “صدى البلد”، حوارا صحفيا مع المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث سابقا، والتي تحدثت عن جرائم الأحداث وبعض القوانين والأسرار الهامة من محاكم جنايات الأحداث، وكذلك مشاكل المطور العقاري ومشكلات فتيات التيك توك.

وكشفت المستشارة هايدي الفضالي العديد من القضايا الهامة، حيث تطرقت إلى حياتها الشخصية وأسرار وتفاصيل مشوارها القضائي حتى وصلت إلى رئيس محكمة جنايات الأحداث، معلقة على أنها واحدة من أفضل 12 قاضية مصرية.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي إنها كانت رئيس محاكم جنح مستأنف وأخيرا رئيس محكمة جنايات الأحداث، والبعض يعتقد أن القاضي ليس إنسانا عاديا ولكنه إنسان عادي يمكن ألا ينام بسبب قضية أو حكم ويسأل نفسه هل الحكم صحيح أم لا وهل أوفيت بذلك أم لا.