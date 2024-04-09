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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لكولر بعد مباراة أمس

صدى البلد

علق أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق علي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بالنادي الأهلي علي مسؤولية تعادل الأهلي مع إنبي في مباراة أمس.


 

وقال أحمد عيد عبدالملك في تصريحات تليفزيونية: " كولر يجب أن يكون أكثر صرامة مع لاعبي الأهلي خاصة بعدما شاهدنا وسام أبوعلي يهدر انفرادا سهلًا قبل هدف التعادل لفريق إنبي".


 

وأوضح احمد عيد : أن إنبي لم يشكل أي خطورة على مرمى الأهلي سوى في الهدفين اللذين تم تسجيلهما من كرات ثابتة من أخطاء كارثية للدفاع الأهلي في التمركز«.


 


 

وأضاف نجم الزمالك السابق : "الأهلي لم يستطع الاستحواذ على وسط الملعب، ورغم ذلك أخرج كولر أحمد كوكا وقبله مروان عطية، وهناك علامة استفهام حول الدفع بـ عمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيسر وتجاهل كريم الدبيس".

أحمد عيد عبدالملك السويسري مارسيل كولر المدير الاهلي مع انبي عمر كمال عبدالواحد كريم الدبيس

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