حيثيات المؤبد لـ متهم بالاتجار في الحشيش بالزاوية الحمراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا وعضوية المستشارين عادل حراجى وشريف سامي، حيثيات الحكم غيابيا على «أحمد مسعد» بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته بقصد الاتجار جوهرين “مخدري الحشيش والميثامفيتامين”، في القضية رقم 5036 لسنة 2023 قسم الزاوية الحمراء.

حيثيات السجن المؤبد لـ متهم بالاتجار في الحشيش

وقالت محكمة الجنايات في حيثيات الحكم، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا، حيث إن المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونا ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 1/384 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات من شهادة معاون مباحث الزاوية الحمراء.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم بالقضية، أنه أثناء مرور معاون مباحث الزاوية الحمراء أبصر المتهم يدخن سيجارة ينبعث منها رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر فقام بضبطه وبفحص السيجارة التي كان يدخنها تبين اختلاط تبغها لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد سبع قطع لذات الجوهر المخدر وعشرين كيس لجوهر الحشيش المخدر.

وحيث إن الواقعة على النحو السالف استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا من شهادة معاون مباحث الزاوية الحمراء وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي، وحيث إن المتهم إذ سئل في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند اليه من اتهام ولم يحضر بجلسة المحاكمة وحيث إنه عن قصد المتهم من إحرازه للمواد المخدرة فالمحكمة تساير النيابة العامة في ما أسبغته على هذا القصد إطمئنانها لأقوال ضابط الواقعة ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بحكمها في القضية.