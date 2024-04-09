اكتشاف مخزون جديد من النفط والغاز في ليبيا.. تفاصيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اكتشاف شركة سرت النفطية، مخزون جديد من النفط والغاز عقب حفرها بئرًا استكشافيًا جنوب شرق حقل اللهيب.

وذكرت الوطنية للنفط في بيان رسمي لها أن الإنتاج اليومي المُقدر للبئر يبلغ 16.8 مليون متر مكعب من الغاز، و226 برميلاً من النفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط ذكرت في وقت سابق لها ان الشريك الأجنبي بمصفاة رأس لانوف، أحاطنا علمًا بأنه تلقى عرضًا لبيع حصته في المصفاة لطرف لم يقم بتسميته، وطلب الموافقة المبدئية للبيع.

واحالت المؤسسة طلب الشريك الأجنبي للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، للتوجيه بالرفض أو القبول المبدئي لعملية البيع.

وذكرت المؤسسة " في حالة تم القبول مبدئيًا، سنطلب ملفًا كاملاً عن الطرف الذي تقدم بالعرض، وستشرع في إجراءات التحقق من ملاءته الإدارية والمالية.

وأضافت : بعض الأطراف تحاول تشتيت الرأي العام، والترويج بأن الطرف الذي تقدم بالعرض له علاقة بشركات الكيان الصهيوني، إلا أننا ملتزمون بقانون مقاطعة الكيان.

وختمت : نُفكر في عرض حصة الشريك الأجنبي للاستثمار المحلي للقطاع الخاص الوطني، لتعود مصفاة رأس لانوف ليبية 100%.