تحويلات مرورية بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك

استعدت الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع كافة اجهزة وزارة الداخلية لصلاة عيد الفطر المبارك بتوزيع الخدمات المرورية في محيط ساحات الصلاة والمساجد الكبرى التي تشهد اقبالا كبيرا من المصلين.

وقال اللواء احمد هشام الخبير المروري ان هناك العديد من الساحات والمساجد التي تقام بها صلاة العيد، وتحديد تلك المساجد والساحات من اختصاص وزارة الأوقاف، وليست وزارة الداخلية"، مُشيرًا إلي أن وزارة الداخلية تقوم بتأمين تلك الساحات مع منع أي صلاة في الأماكن غير المقررة أو المصرح بها من قبل وزارة الأوقاف.

كما أوضح عددا من المساجد والساحات الشعبية التي ستقام بها صلاة العيد، واقترح عددا من الطرق المناسبة للمصلين تفاديًا للزحام المروري.

مسجد مصطفى محمود

تعد ساحة مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية، من أهم الساحات المقرر أداء صلاة عيد الفطر بها، لذا يتم إجراء تحويلة مرورية بالنسبة للقادم من ميدان سفنكس يتجه نحو أول "يوتيرن"، ثم يعود مرة أخرى إلي شارع جامعة الدول العربية، ومنه يتجه يمينًا إلى شارع النيل السياحي، ثم إلى الشوارع الجانبية، أو استكمال الرحلة باتجاه نفق الجلاء أو الدخول من شارع جزيرة العرب يمينًا.

أما القادم من نزلة كوبري بولاق الدكرور سيتجه يمينا بشارع محي الدين أبو العز، وفيما يخص ساحات للانتظار، فتوجد ساحة بجوار مسجد مصطفى محمود يمينا ويسارا؛ واحدة أمام أحد السفارات الأجنبية والأخرى بشارع جزيرة العرب، وكذلك توجد ساحة انتظار بميدان سفنكس.

الجامع الأزهر

كما يأتي الجامع الأزهر في مُقدّمة المساجد العريقة التي تشهد إقبالا كبيرا من مختلف الجاليات العربية والاسلامية في مصر، لذا توجد ساحة انتظار بالمسطح الأرضي داخل كردون المسجد، وليس في شارع الأزهر الرئيسي، ويتم حجز المركبات أسفل كوبري الأزهر.

وتوقع أن تشهد المسافة الواصلة بين وسط المدينة مرورا بكوبري الأزهر، ونزلة الأزهر زحامًا شديدًا، وكذلك بالنسبة للقادم من شارع بورسعيد تجاه شارع الأزهر، بسبب الزحام الشديد بمنطقتي الموسكي والعتبة، لذلك يفضل سلوك مسطح أرضي شارع الأزهر، أما من يريد انتظار سيارته، فلا يجب أن يسلك الكوبري، لأنه بعد المرور سيجد مستشفى الحسين، ولن يتمكن من الانتظار في هذه المنطقة، ومن أراد الانتظار سيجد ساحة بعد المستشفى على امتداد الطريق.

مسجد السيدة عائشة

واضاف هشام ان مسجد السيدة عائشة يحظى بإقبال كبير، يتحول لزحام شديد أيام الأعياد، لذلك توجد ساحة انتظار أمام المسجد مباشرة، داخل كردون الجامع، وليست في خط سير السيارات العمومي، وتوجد أماكن للانتظار بميدان السيدة عائشة، وبجوار قسم شرطة السيدة زينب ويتوجب على القادم من مناطق فم الخليج بالجيزة أن يسلك شارع قصر العيني تجنبا للتكدسات، ومنه إلى ميدان التحرير أو يسلك شارع رمسيس أو كوبري 6 أكتوبر حسب الجهة القادم منها.

السيدة زينب والسيدة نفيسة

ولا يقل الإقبال على مسجدا السيدة نفيسة، والسيدة زينب عن غيرهما في مساجد آل البيت والمساجد الكُبرى بالقاهرة، لذلك توجد ساحة انتظار كبري أمام مسجد السيدة نفيسة مرخصة من قبل الحي، وتوجد آخرى أعلى التبة، كما توجد ساحة انتظار بميدان السيدة زينب تستوعب أكثر مت 300 سيارة.

وشدد اللواء احمد هشام الخبير المروري على أهمية أن يكون الانتظار صفا واحدا ويحظر الانتظار صف ثاني، وعلى القادم لمسجد السيدة زينب من مناطق وسط المدينة أن يدخل مناطق فم الخليج وشارع قصر العيني، ومنه إلى السيدة زينب من خلال الدخول من الشوارع الجانبية، أما القادم من شرق القاهرة، فيفضل له أن يسلك كوبري أكتوبر ومنه إلى ميدان التحرير مسطح أرضي، ومنه إلى الشوارع الجانبية اتجاه مسجد السيدة زينب.

شارع صلاح سالم

ويشهد شارع صلاح سالم زحامًا كبيرا أوقات صلاة العيد، لذا توجد ساحة للصلاة بمحيط مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، الساحة والمسجد محاطان بسور خارجي منعا للوقوف صف أول نهائيا بشارع صلاح سالم، موضحا أن الدخول سيكون يمينا من أمام الباب الرئيسي للجامع، وبعد المسجد توجد ساحة انتظار صغيرة تتسع لما يقرب من 70 إلى 80 سيارة، ومسموح بالانتظار في الشوارع الجانبية من الداخل، بعيدا عن الطريق الرئيسي لشارع صلاح سالم.

مسجد النور

ويعد مسجد النور بالعباسية من المساجد التي تلقى إقبالا كبيرا أوقات صلاة العيد، ما يتسبب في عمليات زحام تؤثر على الحركة المرورية بشكل كبير، لذلك يتم تأمين المسجد بسدادات ضوئية وأقماع، دون إجراء أي تحويلات مرورية، مشيرا إلى وجود ساحة انتظار بجوار مدخل مستشفى جامعة عين شمس.

وأشار هشام أنه بالنسبة للقادم من ناحية كوبري حدائق القبة تجاه منطقة العباسية، سيتم تحويل المسار تجاه كوبري العباسية، ونفق العباسية، ومنه إلى شارع الخليفة المأمون، والقادم من الدراسة وصلاح سالم تجاه شارع الأزهر ومنطقة الحسين، يحظر عليهم تمامًا الوقوف صف أول، ومن يريد الانتظار، سيتوجب عليه السير نحو ساحات الانتظار الموجودة أسفل كوبري الأزهر.

الخلفاء وأبو بكر والشربيني

أما مسجد الخلفاء الراشدين بشارع الحجاز في مصر الجديدة، وهي من أشهر المساجد التي تستقبل المصلين هناك، فتوجد بمحيطه ساحة للصلاة، ومن المقرر تعيين خدمات مرورية مكثفة بشارع إسماعيل رمزي مدعمة بالسدادات لمنع الانتظار المخالف وإرشاد قائدي السيارات إلي ساحات الانتظار أمام عمارات الميرلاند.

كما توجد ساحة للصلاة بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون، وسيتم عمل كردون حول تلك الساحة على أن يتم حجز السيارات في ساحات الانتظار الكُبرى بشارع المشير عبد الحليم أبو غزالة أمام المستشفى الأمريكي.

واختتم الخبير المروري، بأنه توجد -أيضًا- ساحة للصلاة بمسجد عمرو الشربيني بالحي الثامن بمدينة نصر داخل كردون المسجد، وانتظار السيارات سيكون صف أول بشارع أحمد أمين وشارع عبد الحكيم الرفاعي.