عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمرو الورداني: أصحاب التدين الكمّي يظنون أن البدع كل ما لم يفعله النبي

الشيخ عمرو الورداني
الشيخ عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل العبادات الأربعة مع شهادة أن لا إله إلا الله هي عبادات وتحقق قيم العبادة والعمران والتزكية 

وتابع الورداني خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة ، أن مفهوم البدع عند أصحاب التدين الكمّي هو التطبيق العملي لمسألة التكفير بأن يجعل كل ما لم يفعله النبي هو بِدعة وحرام.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البدع 5 أنواع وهى واجبة ومُستحبة ومُباحة ومكروهة وحرام، مبينا أن البدع الواجبة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في المصحف، فهو لم يكن على عهد رسول الله وكان واجب علينا أن نقرأ منه الان.

وأردف الورداني أن البدعة المستحبة هي بناء المساجد بهذا الشكل، ولكنه يتم فيها تعظيم شعائر الله, اما البدع المباحة، فتتمثل في الاكل الذي نأكله حيث كان هناك أكل لا يأكله الرسول ولكنه اباحه للصحابة أن ياكلوه مثل الضب، والبدع الحرام تتمثل في مشروبات الخمرة والويسكي فهي لم تكن موجوده قبل ذلك.
 

واختتم  الدكتور عمرو الورداني، أن  أصحاب التدين الكمّي اختزلوا مفهوم البدعة، في البدع الحرام لأنهم يريدون منع فيضان النور الذي كان مع أهل التصوف في مصر .

الإفتاء العبادات عمرو الورداني مملكة الدراويش التدين البدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

ترشيحاتنا

المجاعة تلوح بالأفق.. الأمم المتحدة: إسرائيل تعطل توزيع المواد الغذائية داخل غزة

الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يتبادلان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر

تكبيرات صلاة العيد .. وقتها وصيغتها الصحيحة وكيفية أداء صلاة عيد الفطر

لسه بيحبها.. 10 صور رومانسية جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

إصابات بالجملة في الزمالك| أزمات صحية لـ4 لاعبين .. ما موقف مباراته مع الاتحاد السكندري؟

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

وفاء عامر تقيم حفلا دينيا فى منزلها وتحييه فرقة الجازولية

نشرة المرأة والصحة|تحذير عاجل من وضع الكركديه على البشرة..كيف تتجنب التعب في العيد؟

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

بعد أزمته مع محمد سلام.. موقف جديد مفاجئ لـ نجل بيومى فؤاد

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وما قيمتها وحكم من ينسى أو يتكاسل عنها

سقوط ميكروباص بالركاب في النيل .. تفاصيل حـ.ادث معدية بني سويف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ