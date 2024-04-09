أوستن : مكالمة بايدن مع نتنياهو أثرت إيجابيا على سلوك إسرائيل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ إن إسرائيل غيرت طريقة عملها ردا على محادثة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب مقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي الأسبوع الماضي.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي: "لقد كان لذلك تأثير واضح، فقد شهدنا تغيرات في السلوك، وشهدنا دفع المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد، لكنني أعتقد أن محادثة الرئيس كان لها تأثير إيجابي"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويرفض الخوض في تفاصيل مضمون المحادثات بين بايدن ونتنياهو.

وأضاف أوستن أن إسرائيل تتخذ خطوات للتحقيق في التفجير ومحاسبة المسؤولين عنه، وذلك بعد محادثة أجراها مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأدى مقتل عمال المطبخ المركزي العالمي إلى تحول في لهجة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن كيفية حماية إسرائيل للحياة المدنية في غزة ودفع العشرات من الديمقراطيين في مجلس النواب، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، إلى دعوة بايدن لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال السيناتور الأمريكي أنجوس كينج المستقل في ولاية ماين أوستن أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن توقف عمليات نقل الأسلحة مؤقتًا.

وحذر أوستن أيضًا من أن المجاعة في غزة من المرجح أن تؤدي إلى تسريع أعمال العنف وتضمن صراعًا طويل الأمد.

وأكد أنه “لا يجب أن يحدث ذلك… يجب أن نستمر في بذل كل ما في وسعنا، ونحن نفعل ذلك، لتشجيع الإسرائيليين على تقديم المساعدة الإنسانية”.