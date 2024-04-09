جيبوتي تعلن ترشح وزير خارجيتها لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي

أعلنت جيبوتي اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 رسميا عن ترشيح وزير خارجيتها محمود علي يوسف لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأعربت رئاسة جمهورية جيبوتي في بيان لها، عن إيمانها بقدرة "يوسف"، الرجل ذو الخبرة والدبلوماسي المحنك والعارف بأسرار المنظمة القارية، على خدمة وبث حياة جديدة في منظمة الوحدة الأفريقية.

وأضاف البيان أنه مع أكثر من عقدين من الخبرة كوزير خارجية لبلاده، ملاذ السلام والتي تتميز بالبحث المستمر عن حل النزاعات من خلال الحوار والتفاوض، يمتلك "يوسف" كل الإمكانيات لتلبية التوقعات والتطلعات ومصالح القارة حيث يتحدث الفرنسية والإنجليزية والعربية بطلاقة.