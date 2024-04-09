الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ أسوان والقيادات الأمنية والتنفيذية بعيد الفطر المبارك|صور

توجه نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى محافظة أسوان، حيث التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك بمقر ديوان المحافظة، مقدمًا له التهنئة بعيد الفطر المبارك.

رافق نيافته في الزيارة القمص أنطونيوس زكري، راعي كنيسة أسوان، والأب أمجد عزت، مساعد الراعي، ومسؤول المكتب الإعلامي الإيبارشي، وأعضاء لجنة العلاقات العامة بالرعية.

وبكل حفاوة، وشكر، رحب المحافظ بهذه الزيارة، التي تعكس التعاون البناء بين المحافظة، والكنيسة، مؤكدًا أن روح الإخاء، والمحبة، والتعاون هي التي تحكم العلاقات بين جميع المصريين.

ومن جانبه، صرح مطران الإيبارشية بأن نسيج الأمة الواحدة، يؤكد على الأخلاق الحميدة باعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين، وهي التى تتعايشها، وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل، فكلنا مصريون مصيرنا واحد، وأعيادنا، وأفراحنا، وأحزاننا واحدة.

بعد ذلك، توجه نيافة المطران إلى مقر مديرية أمن أسوان، لتهنئة اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان، والجهات الأمنية المتواجدة بالمنطقة بعيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل، زار صاحب النيافة قطاع أسوان العسكري، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، حيث أعرب الأنبا عمانوئيل عن سعادته بهذا الاستقبال، مؤكدًا أن هذه الأيام المباركة هي أعياد لجميع المصريين، مصلين إلى الله أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على مصرنا الغالية بالخير، وأن يديم عليها نعمة الأمن، والاستقرار من خلال تضحيات القيادات الواعية من جيش مصرنا الحبيب.

وعقب ذلك، توجه مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى مقر جامعة أسوان، حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس الجامعة.

ورحب رئيس الجامعة بالوفد الإيبارشي، مؤكدًا الشكر، والامتنان على الزيارة، والتهنئة، التي توطد الترابط، وتعمق التواصل مشيدًا بدور الكنيسة الكاثوليكية في المجال التربوي، والتعليمي.

واختتمت الزيارة لمحافظة أسوان، بالتوجه أيضًا إلى مقر مديرية الأوقاف، لتقديم التهنئة إلى فضيلة الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة أوقاف بأسوان، بعيد الفطر المبارك، حيث ساد اللقاء طابع المحبة الأخوية.