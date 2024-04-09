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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ركن التوكتوك أمام المنزل.. اعترافات عاطل تعدى على عامل ونجله محدثا إصابتهما

صدى البلد


أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتعدي على عامل ونجله محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وذلك لخلافات حول ركن "توك توك".

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القت القبض علي عاطل لتعديه على عامل ونجله محدثاً إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وذلك لخلافات حول ركن "توك توك" .

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين شخصين أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة، وعاطل بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول ركن مركبة "توك توك" خاص بنجل المتوفى أمام العقار محل سكنهم تعدى خلالها العاطل على الشخصين بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين"  نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة والتى أودت بحياة أحدهما ، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم سلاح أبيض.
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

دار السلام حبس عاطل شرطة دار السلام قسم شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة

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