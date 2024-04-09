روسيا: الجيش الأوكراني استخدم الأسلحة الكيميائية في منطقة كليشيفكا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 بأن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت الأسلحة الكيميائية في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأعلنت قوات الأمن الروسية أن الجيش الأوكراني استخدم مادة الأدامسيت، وهي مادة سامة ينتج عن انفجارها سحابة صفراء أو خضراء فاتحة، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأشارت إلى أن تأثير هذه المادة على الجهاز التنفسي العلوي للإنسان، يؤدي إلى تباطؤ معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتوقف التنفس بشكل مفاجئ.

وفي نهاية شهر مارس، قال السفير الروسي لدى لاهاي والممثل الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين إن نظام كييف سيواصل الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية.