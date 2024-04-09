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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الجيش الأوكراني استخدم الأسلحة الكيميائية في منطقة كليشيفكا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024  بأن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت الأسلحة الكيميائية في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأعلنت قوات الأمن الروسية أن الجيش الأوكراني استخدم مادة الأدامسيت، وهي مادة سامة ينتج عن انفجارها سحابة صفراء أو خضراء فاتحة، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأشارت إلى أن تأثير هذه المادة على الجهاز التنفسي العلوي للإنسان، يؤدي إلى تباطؤ معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وتوقف التنفس بشكل مفاجئ.

وفي نهاية شهر مارس، قال السفير الروسي لدى لاهاي والممثل الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين إن نظام كييف سيواصل الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية.

الجيش الأوكراني الأسلحة الكيميائية منطقة كليشيفكا القوات المسلحة الأوكرانية جمهورية دونيتسك الشعبية مادة الأدامسيت

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روسيا: الجيش الأوكراني استخدم الأسلحة الكيميائية في منطقة كليشيفكا


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