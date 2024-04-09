أبو الليف: لم أنتقص من حماقي وتامر حسنى في أغنية تاكسي

كشف المطرب نادر أبوالليف، تفاصيل خلافه مع الفنان تامر حسنى والمطر محمد حماقي، قائلا: "الاتنين مقامهم عالي وفوق رأسي وإخواتي وحبابيتي وكلمات أغنية تاكسي واقع ملوس ومحسوس ولم انتقص من قدرهم وأنا أقدم منهما في عضوية نقابة المهن الموسيقية وأكبر منهم سننا.

وتابع نادر أبوالليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنا بغني من 1983، وكلمات الأغنية: أنا اللي كان فارسني بغني من تالتة ابتدائي من قبل تامر حسني و محمد حماقي، جت كدة مع المؤلف مداعبة ومحبة".

وكشف المطرب نادر أبو الليف، عن حجم ثروته في البنوك، قائلا: أنا الحمد لله مستور ورصيدي في البنوك 200 جنيه، و150 دولار.



