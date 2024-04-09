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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الإعلام الصومالي: مستعدون لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية أرضنا

وزير الإعلام الصومالي
وزير الإعلام الصومالي

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية داود عويس جامع، اليوم الثلاثاء إن قرار إغلاق قنصليتي إثيوبيا في مدينتي هرجيسا وجاروي بالصومال جاء رداً على انتهاكات إثيوبيا المستمرة لاستقلال البلاد.

وأكد الوزير أن أرض الصومال وبونتلاند منطقتان في جمهورية الصومال الفيدرالية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأضاف أن قنصليتي إثيوبيا كانتا تعملان بإذن وموافقة الحكومة الفيدرالية الصومالية، لكن القانون الذي كانتا تعملان بموجبه انتهى، بمجرد أن قررت الحكومة الفيدرالية إيقاف الإذن السابق الذي كان لديهما.

وقال الوزير: “من المهم أن تحترم إثيوبيا القوانين الدولية والقواعد الدبلوماسية لاتفاقية جنيف، التي تحكم وتضبط العملية الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية”.

وأضاف وزير الإعلام الصومالي، ردا على سؤال حول الخطوات القانونية التي يمكن أن تتخذها بلاده ضد إثيوبيا، “نحن مستعدون لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية وحدة أرضنا”.

 

وشدد الوزير داود عويس على أن الأزمة الحالية يمكن حلها بسرعة إذا توقفت قيادة أديس أبابا عن السلوك غير المسؤول الذي لا يشكل خطورة على الصومال فحسب، بل يمثل مشكلة لمنطقة القرن الأفريقي بأكملها، مشيرا إلى أن مقديشيو تصر على موقفها المتمثل في احترام القوانين الدولية وتقاسم السلام والعلاقات الطيبة مع جيرانها وبقية العالم.

 

وتابع: "من المؤسف أن إثيوبيا لا تهتم باللوائح المحلية والدولية التي تهدف إلى الحفاظ على السلام في المنطقة، والمجتمع الدولي يراقب الوضع الحقيقي والصراع في إثيوبيا والسبيل الوحيد المفتوح هو حل هذه المشاكل سلميا، ولكن بدلا من حل مشاكلهم الداخلية، اختار قادة إثيوبيا اتخاذ تدابير لخلق صراعات جديدة في المنطقة، الأمر الذي يمكن أن يسبب الخطر".

وزير الإعلام الصومالي داود عويس جامع إغلاق قنصليتي إثيوبيا هرجيسا أرض الصومال

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