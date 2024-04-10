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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد جديد

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد، لافتًا إلى أن هذا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نعم، لدينا خطة لهجوم مضاد"، مؤكدًا أن أوكرانيا تحتاج له إلى أنظمة أسلحة حديثة من الشركاء، بما في ذلك الولايات المتحدة.

كما أعرب عن أمله في أن تتلقى أوكرانيا التقنيات الحديثة من شركائها لإنتاج أحدث أنواع الأسلحة.

يذكر أن أوكرانيا كانت قد شنت هجوما مضادا في يونيو عام 2023، لكنه لم يحقق الأهداف التي كانت كييف تسعى إليها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا "ستخسر الحرب" ما لم يقر الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات جديدة إلى بلاده.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أوضح، أن كييف ستخسر الحرب ضد روسيا إذا لم يوافق الكونجرس الأمريكي على المساعدات العسكرية لمحاربة غزو موسكو.

ولفت زيلينسكي خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة جمع التبرعات "يونايتد 24" التي نظمتها كييف: "من الضروري أن نقول للكونجرس على وجه التحديد أنه إذا لم يساعد الكونجرس أوكرانيا، فإننا سنخسر الحرب".

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