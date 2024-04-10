عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هالة السعيد: 150 مليار جنيه مخصصات مالية للعام الأول من المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»

صدى البلد

 قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكباري الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية.
وأكدت السعيد أن خطة العام المالي المقبل، تتضمن مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولاً إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22 % إلى 35 %، لافتة إلى أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالي المقبل، مثل مشروعات: القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترفيق المناطق الصناعية، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وحماية الطبيعة وإدارة المحميات، وتشجير الطرق الرئيسية.
كما أشارت السعيد إلى الدور الذي تضطلع به خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والثقافة والسكن اللائق وتوفير فرص العمل وتوفير مياه شرب آمنة فضلًا عن ضمان حقوق المرأة والطفل والشباب.

حياة كريمة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مياة الشرب التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

بث مباشر.. شعائر صلاة العيد من مسجد مصر بحضور الرئيس السيسي

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يحضر خطبة العيد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. بث مباشر

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة

وصول الرئيس السيسي لمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة العيد

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

متى يجب عليك تغيير إطار سيارتك.. أفضل النصائح قبل السفر

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كاجوال لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ فيلم عالماشي .. صور

فستان جذاب.. هنا شيحة تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ