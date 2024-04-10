أخر مباراة كسب فيها بعد السوبر الأفريقي.. شبانة يفتح النار على الأهلي

هاجم الإعلامي محمد شبانة لاعبي الأهلي بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري الفترة الماضية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال "شبانة": الدوري علي الأهلي أصعب من أفريقيا، لأن آخر خمس مباريات في الدوري الأهلي مش عارف يكسب، بيتعادل مع سموحة انبي والجونة وبيخسر من البنك الأهلي ، وآخر مباراة كسب فيها كانت مع سيراميكا كيلوبترا بعد السوبر الأفريقي.

علي الجانب الآخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد اف سى في تمام الساعة السابعة مساءً، غد الخميس، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

وبعدها يخرج المارد الأحمر لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام العملاق الكونغولي مازيمبي في لوبومباشي، أحد يومي 19 و20 أبريل الجاري، قبل أن يعود لخوض مباراة الإياب بالقاهرة أحد يومي 26 و27 من الشهر نفسه.