بعد خضوعه لعملية جراحية.. طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة محمد كريستو

نشر الاعلامي محمد فاروق تصريحات أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر حسابه على الموقع الرسمي بموقع فيسبوك.

وقال :أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي : محمد كريستو خضع لجراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم، اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية.

على الجانب الآخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد اف سى في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الخميس، المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

وبعدها يخرج المارد الأحمر لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام العملاق الكونغولي مازيمبي في لوبومباشي، أحد يومي 19 و20 أبريل الجاري، قبل أن يعود لخوض مباراة الإياب بالقاهرة أحد يومي 26 و27 من الشهر نفسه.