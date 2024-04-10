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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي.. «ميدو»: ماتش يديك أمل في الكورة تاني

ميدو
ميدو

علّق الإعلامي الكابتن أحمد حسام ميدو على تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب “ميدو”: شكرًا ⁧‫مدريد‬⁩ شكرًا لـ ⁧‫السيتي‬⁩ ماتش يديك أمل في الكورة تاني رتم سريع ضغط عكسي من كل اللاعيبة وعي تكتيكي كبير من كل اللاعيبة في الملعب والأهم أجوال كلها حلوة أوي .

 

وانتهت أحداث مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي 3-3، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا،

 

ونجح بيرناردو سيلفا في التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة، وعاد ريال مدريد بهدفين في الدقيقتين 12 و14 عن طريق روبن دياز بهدف في مرماه ورودريجو، وتعادل فيل فودين لصالح السيتي في الدقيقة 66، وتقدم السيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 71، وتعادل للريال فالفيردي في الدقيقة 79.

 

وبتلك النتيجة ينتظر الحسم في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد في انجلترا الأسبوع المقبل.

ميدو ريال مدريد مانشيستر سيتى أبطال أوروبا

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