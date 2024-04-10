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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات اليوم.. العالم العربي يحتفل بعيد الفطر المبارك.. بايدن يوجه انتقادا شديد اللهجة لـ نتنياهو بشأن غزة.. والبرلمان الأوروبي يصوّت على ميثاق جديد للهجرة

صحف الإمارات
صحف الإمارات

قادة الإمارات تهنئ ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر
بايدن: نتنياهو يقوم بارتكاب "خطأ" بشأن غزة
واشنطن: إسرائيل لم تقدم بعد خطة مقنعة لحماية المدنيين في رفح
فنزويلا.. اعتقال وزير النفط السابق على خلفية قضية فساد
الفيضانات في جنوب روسيا تعرض الآلاف للخطر
البرلمان الأوروبي يصوّت اليوم على ميثاق جديد للهجرة
كاميرون يلتقي ترامب ويطالب بإقرار حزمة دعم أوكرانيا


تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

في الشأن الإماراتي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعث برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، وللأمتين العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

وحول آخر تطورات الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في مقابلة، الثلاثاء، إن سياسة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في غزة "خاطئة"، وحض إسرائيل على الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

وقال بايدن لشبكة "يونيفيجين" الأمريكية الناطقة بالإسبانية، عندما سئل عن طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب: "أعتقد أن ما يفعله هو خطأ.. أنا لا أتفق مع مقاربته".

كما نقلت أن الحكومة الأمريكية قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد خطة مقنعة لحماية السكان المدنيين في حالة وقوع هجوم بري في مدينة رفح بقطاع غزة.

أما في الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن السلطات الفنزويلية، أعلنت الثلاثاء، اعتقال وزير النفط السابق طارق العيسمي، الذي استقال من منصبه العام الماضي في إطار التحقيق بقضية فساد في "شركة النفط الوطنية الفنزويلية" المملوكة للدولة.

وسلطت صحيفة "الإمارات اليوم"، الضوء على تهديد الفيضانات منطقة كورجان جنوب روسيا، ما يعرض حياة أكثر من 19 ألف شخص للخطر، وذلك بعد أيام من فيضانات غير مسبوقة شردت آلاف الأشخاص وأغرقت مدينة في منطقة أورال.

فيما نقلت صحيفة "الخليج"، أن الاتحاد الأوروبي يبدي انفتاحاً حيال فكرة إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج التكتل، وإن كان يتجنب اتباع نهج بريطانيا وخططها لإرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.

ويتجسد مبدأ استخدام بلدان أخرى لاستضافة طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أوروبا في اتفاق أبرمته إيطاليا قبل فترة قصيرة مع ألبانيا، غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي. كما يتبلور هذا المبدأ في إصلاح قوانين الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي المطروح أمام البرلمان الأوروبي ليصوت عليه اليوم الأربعاء، ويتضمن بنداً لإرسال طالبي اللجوء إلى بلد آخر «آمن».

ومن صحيفة "الاتحاد"، حضّ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الجمهوريين على إقرار حزمة مساعدات أميركية بعشرات مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، وذلك خلال زيارة للولايات المتحدة التقى فيها دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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