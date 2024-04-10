محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر ببنها.. فيديو وصور

أدى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية و عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها وسط عدد كبير من أهالى المحافظة.

ووجه المحافظ ومرافقوه عقب صلاة العيد التهنئة للمصلين من أبناء القليوبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا ان يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من ناحية أخرى اطمأن محافظ القليوبية على غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لاحتفالات العيد، موجها بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة والأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأصدر المحافظ توجيها عاما بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة ، برفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين.

وكلف المحافظ مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية لأبناء المحافظة.

وقال محافظ القليوبية أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بمجالس المدن ومديريات الخدمات طوال ايام الاحتفالات العيد حيث وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك.

كما وجه مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها، وذلك لإستقبال كافة الحالات المرضية المفاجئة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة ، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

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