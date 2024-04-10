مذيعات صباح البلد تهنئ المشاهدين بعيد الفطر

قامت الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، بتقديم التهنئة للمشاهدين بعيد الفطر المبارك، معلقين “ كل عام وكل المصريين جميعا بخير، البرنامج يذاع مبكرا عن موعده بعد أن أدى الرئيس السيسي صلاة العيد بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية”.

وقالت رشا مجدي، أن عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين أدوا صلاة عيد الفطر من المركز الثقافي الإسلامي، ومن المقرر أن يحضر الرئيس السيسي احتفالية أبناء الشهداء بعد قليل".



وأبدى عدد من المواطنين سعادتهم بالأجواء الاحتفالية لعيد الفطر المبارك، مؤكدين أن الطقس يحفز على الاحتفال بالشوارع.

