خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة عيد الفطر في قصر السلام بجدة

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك.

وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد.

بالإضافة إلى الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، عقب الصلاة التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي بالعيد السعيد.