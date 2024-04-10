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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقتـ.ل 4 عمال في انفجار بمحطة للطاقة الكهرومائية في إيطاليا|فيديو

صدى البلد

قالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إنها تتابع الأخبار "المروعة" وأعربت عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

ووفقا للتقرير، لقي أربعة عمال على الأقل مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون في انفجار وقع في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بشمال إيطاليا ، وفقًا لما قاله رئيس إدارة الإطفاء الإقليمية. ولا يزال أربعة أشخاص آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

وأدى انفجار كبير وقع  في محطة بيرجي التابعة لشركة إينيل للطاقة في جنوب بولونيا، خلال أعمال صيانة للنظام الكهربائي، إلى انهيار جزء من المبنى الذي يتألف من تسعة طوابق تحت سطح الأرض.

هذا وأسفر عن نشوب حريق، وتسبب في فيضانات على عمق يصل إلى 60 مترًا (200 قدم)، وفقًا لما قاله فرانشيسكو نوتارو، رئيس إدارة الإطفاء الإقليمية.

إيطاليا انفجار رئيسة الوزراء الضحايا إدارة الإطفاء الإقليمية

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