خبير: التواصل من أدوات زيادة سعادة الإنسان ومظاهره اختلفت عن السنوات الماضية|فيديو

أكد الدكتور رأفت شحاتة خبير التنمية البشرية، أن مظاهر التواصل الاجتماعي بالأعياد اختفلت بشكل كبير عن السنوات الماضية، لافتاً إلى أن السبب في ذلك الإختلاف هو التغيرات التي حدثت ومن أبرزها السوشيال ميديا.

الأشخاص المنطويين يصابون بالاكتئاب



وأضاف رأفت شحاتة خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد "، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن التواصل من أدوات زيادة سعادة الإنسان، وذلك وفقاً لعلم النفس، مؤكداً أن الأشخاص المنطويين يصابون بالاكتئاب بشكل دائم.



وتابع خبير التنمية البشرية إلى:"العيد فترة جميلة لزيادة التواصل وتقليل الاختلافات،و التكنولوجيا قللت التواصل بين الأجيال الحالية ".



وقدم رأفت شحاتة خبير التنمية البشرية عدة نصائح للعاملين في إجازة عيد الفطر قائلا :"اليوجا والتأمل من العلوم المفيدة التي لا يعرف المصريون قيمتها بسبب صورتها في الأفلام، إضافة إلى الرياضة، كونها تساعد الموظفين الهدوء والتركيز".