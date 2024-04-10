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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لا أمانع الغناء مع محمد رمضان.. تصريحات نارية للفنان حميد الشاعري

حميد الشاعرى
حميد الشاعرى

 حل الفنان حميد الشاعري ضيفا على المذيع أحمد خيري والمذيعة داليا الخطيب، في حلقة استثنائية من برنامج "استديو 9090" على راديو 9090، وفتح الكابو قلبه متحدثا عن الكثير من الكواليس والتصريحات الصريحة.

قال حميد الشاعري في بداية الحلقة إنه دائما يحب أن يبدأ من حيث انتهى الأخرين في مجال صناعة المزيكا، مشيرا أنه يستهدف التطوير الدائم في أعماله مشيرا أنه في أوبريت "الحلم العربي" بدأ من حيث انتهى من سبقوه في أغنية "وطني حبيبي"، وعندما صنع أغنية "أمي" بدأ من حيث انهتى صناع أغنية "ست الحبايب".

 

أشار الشاعري خلال اللقاء إلى أن علاقته بأصدقائه في الوسط الفني قوية جدا، مؤكدا أنه في حال سيخسر أي صديق له أو أحد المقربين بسبب الفن، فإنه سيترك الفن فورا، مطالبا الأجيال الجديدة بأن تجمعهم الصداقة والحب دون اختلاق أزمات ومشكلات لا داعي لها.

 

ورد حميد الشاعري حول سؤال عن موافقته على الغناء مع محمد رمضان، مؤكدا أنه بالطبع سيوافق دون تردد، موضحا أن أغنية محمد رمضان الأخيرة مع أنغام مميزة جدا ورائعة، وقال: "بالطبع أغني مع محمد رمضان ولكن يجب أن نختار عمل مميز ومختلف يشبهنا ويكون إضافة وليس مجرد أغنية وخلاص".

 

وعن تعاونه مع مجموعة من الشباب سواء مروان موسى ومؤخرا مع دنيا وائل، قال حميد أنه يعشق التجديد ويميل للتطوير والتعاون مع أجيال جديدة دائما، خاصة أن هذا يجعله متواصلا مع الأجيال الجديدة ويجبره على الإطلاع على تطور الموسيقى حول العالم، مشيرا أن هؤلاء الشباب لديهم جمهور يفهمهم ويسمعهم ويجب علينا كصناع موسيقى أن نتعرف على لغتهم الغنائية الجديدة.

 

وأشار حميد إلى مشاركته في مؤتمر الموسيقى العالمي اكس بي ميوزيك فيوتشر، مؤكدا أن عنوان الموضوع كان مهم جدا لصناع الموسيقى حول العالم، خاصة أن الأمر كان يحمل عنوان "كيف تصنع أغنية عابرة للزمن"، مؤكدا أن هناك مجموعة كبيرة من النجوم حول العالم شاركوا، وكان حوار مفتوح بين أجيال مختلفة من صناع الموسيقى، وأضاف أنه يحب المشاركة في كافة الأحداث الموسيقية العالمية للاطلاع على كل ما هو جديد.

 

وحول علاقته بالسوشيال ميديا، كشف حميد الشاعري أنه يرفض تكليف شركة أو أفراد بإدارة صفحاته وأكونتاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يديرها بنفسه لأنه يرغب في التواصل مع الجمهور دون وسيط، وأردف أن تكريم الجمهور له هو أفضل تكريم يضيف لمسيرته ويسعده، مؤكدا أن الجمهور أولوية لأي فنان.

 

كما أبدى حميد الشاعري سعادته بالمشاركة بالغناء في أوبريت "لمتنا" بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة عربية كبيرة، ونجوم كبار من كافة أنحاء الوطن العربي، وأكد أن أوبريت "جايين" لكورال روح الشرق أمام الرئيس السيسي في حفل "تفوق الجامعات" من الأوبريتات القريبة جدا لقلبه، كاشفا أنه تم عمله عليه في وقت قصير جدا.

 

وأشار إلى حفلته بمهرجان العلمين مع الكينج محمد منير، مؤكدا أنه مهرجان عالمي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبذلت فيه مجهود كبير، وأضاف أن مثل هذه الأحداث الضخمة ترفع اسم مصر وتؤكد نجاحها وتثبت خبراتها في مجال صناعة الفنون، تمنيا أن تستمر هذه الفعاليات طوال الوقت، مشيرا إلى علاقته القوية مع محمد منير والتي بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي وتعاونهم معا في مجموعة أعمال ناجحة، وأكد أن مثل هذه الفعاليات تسهم في التواصل بين كافة الدول العربية والجمهور العربي، من خلال إقامتها في كافة الدول العربية، مثلما يحدث في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات وغيرها من الدول العربية الشقيقة، مبديا سعادته بالتواجد في كافة الفعاليات الموسيقية بأرجاء الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، خاصة حفلته بجده، و أبو ظبي، و مهرجان ميدل بيست٢٣ و غيرهم من الحفلات التي يسعد برؤيتها و المشاركة فيها.

أغنية ست الحبايب الفنان حميد الشاعري حميد الشاعرى ست الحبايب محمد رمضان

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