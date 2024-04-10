محافظ الدقهلية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر

أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صلاة عيد الفطر المبارك من داخل مسجد النصر بالمنصورة، بحضور واللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، اللواء محمد رفعت مساعد مدير أمن الدقهلية، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وعقب الانتهاء من صلاة العيد التقي " محافظ الدقهلية " بالمواطنين وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال " مختار " خالص التهاني القلبية لشعب الدقهلية وللشعب المصري وللأمة حالعربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يديم نعمه الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرخاء .



وأشار " المحافظ " إلي أن اليوم هو يوم التراحم فعلي الجميع المبادرة بالعفو والمغفرة ونبذ الخصام وصلة الأرحام وادخال السرور علي الأهل والأصدقاء وتقديم التهاني والتبريكات.

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