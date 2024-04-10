محافظ الدقهلية يقدم هدايا عيد الفطر للأيتام بالمنصورة

زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك بزيارة جمعية المساعي الخيرية للأيتام بالمنصورة ( مبرة الشناوي ) لتقديم التهنئة وتوزيع الهدايا علي الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال " مختار " كل عام وأبنائنا الأيتام بخير وسعادة واليوم نتواجد معهم لنؤكد لهم أننا جميعاً آباء لهم وأنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعاً نشاركهم فرحة العيد.



وأشار " مختار " إلي أن العيد هو يوم فرح وسرور، مؤكدا ضرورة أن ندخل الفرح والسرور علي الأيتام وكبار السن في هذا اليوم المبارك وأن ننشر الحب والسلام في هذا اليوم.

FB_IMG_1712734951830

FB_IMG_1712734795812

FB_IMG_1712734792942

FB_IMG_1712734790204

FB_IMG_1712734787463

FB_IMG_1712734776032