هذا ما يريده الناس.. أبو العينين يوجه رسالة لكل العاملين بـ صدى البلد

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بطاقم عمل برنامج صباح البلد وجميع العاملين بصدي البلد، قائلا: "سعيد أني أتابع صدي البلد منذ الصباح.. وحاسس بأد أيه انتوا أولا تشاركون الشعب المصري كله بفرحته وثانيا خلال شهر رمضان وأد ايه كل واحد شارك بعمله سواء الإعداد او الإدارة أو الإخراج”.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير: “سعيد بالشكل العام للقناة وسعيد بالمضمون ويهمني تقديم كل ما هو جديد لأن الناس تريد أن ترى ما شكل الجمهورية الجديدة وأن المواطن مشارك فعال بها".

وتابع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أننا نريد العمل على قضية الوعي والإبداع والقضايا الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ونريد الدخول مع المتخصصين العلماء الذين يعرفون الطريق الجديد ومجموعة أراء تجعل الناس تفهم ما هي ذاهبة له، معقبا: “أحي كل من كان معنا فى شهر رمضان وإلى الجرعة الدينية التي قمنا بها والدكتور أحمد عمر هاشم قدم برنامج رائع ومتعنا فى رمضان كله والأستاذ حمدي رزق والدكتور حسام موافي”.